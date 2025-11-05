DAX24.068 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.494 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Oktober

05.11.25 15:52 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 54,8 von 54,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 55,2 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Oktober beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,6 von 53,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die endgültigen PMI-Daten für Oktober verstärken die Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft mit starker Dynamik in das vierte Quartal gestartet ist", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Während das Wachstum hauptsächlich von den Finanzdienstleistungs- und Technologiesektoren getragen wird, zeigt die Umfrage auch Anzeichen für eine Verbesserung der Verbrauchernachfrage."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)