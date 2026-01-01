DAX24.683 +0,6%Est505.887 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.457 +1,8%Euro1,1672 -0,4%Öl61,17 +0,6%Gold4.409 +1,8%
S1 und S7 in Berlin fahren wieder durch - Einschränkungen bleiben

05.01.26 13:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten fahren die S-Bahn-Linien S1 und S2 wieder durchgängig. Allerdings bleibt der Ersatzverkehr mit Bussen auf der S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee weiterhin bestehen, weil die Züge nicht an den Bahnhöfen Mexikoplatz, Schlachtensee und Nikolassee halten, teilte die Bahn mit.

Die Züge der S1 fahren demnach im 20-Minutentakt über Zehlendorf hinaus direkt zum Bahnhof Wannsee und zurück. Zwischen Frohnau und Zehlendorf fahren die Züge den Angaben zufolge im Zehn-Minuten-Takt.

Die S7 wiederum nimmt den Verkehr zwischen Wannsee und Potsdam wieder auf, allerdings nur im 40-Minuten-Takt. Das liegt daran, dass ein Zug zwischen den beiden Stationen pendelt. Zwischen Charlottenburg und Potsdam wiederum verkehren die Züge alle 20 Minuten, zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg alle 10./maa/DP/zb