S&T Aktie News: S&T verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie notierte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,25 EUR. In der Spitze büßte die S&T-Aktie bis auf 16,04 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.527 S&T-Aktien.

Am 24.09.2021 markierte das Papier bei 23,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der S&T-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,22 EUR. Abschläge von 44,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die S&T-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte S&T am 21.03.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte S&T 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 428,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,20 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte S&T am 05.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 05.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass S&T im Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

