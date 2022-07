S&T Aktie News: S&T gibt am Montagmittag ab

Aktien in diesem Artikel S&T 14,12 EUR

Die Aktie notierte um 04.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die S&T-Aktie bis auf 13,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.832 S&T-Aktien.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,06 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die S&T-Aktie im Durchschnitt mit 27,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte S&T am 05.11.2020. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S&T in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 297,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 297,70 EUR in den Büchern gestanden.

S&T dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von S&T rechnen Experten am 04.08.2023.

Redaktion finanzen.net

