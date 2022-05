S&T Aktie News: S&T gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel S&T 16,08 EUR

Die S&T-Aktie wies um 31.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 16,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die S&T-Aktie bisher bei 15,96 EUR. Mit einem Wert von 16,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 38.283 S&T-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2021 markierte das Papier bei 23,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,17 Prozent könnte die S&T-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,13 EUR.

S&T ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S&T 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat S&T 329,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 294,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte S&T Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von S&T.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem S&T-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: S&T