Saarstahl bekommt grünes Licht für Übernahme von FNsteel

08.01.26 13:04 Uhr

VÖLKLINGEN (dpa-AFX) - Saarstahl schließt die Übernahme des niederländischen Langstahlherstellers FNsteel ab. Die Kartellbehörden hätten grünes Licht für den Deal gegeben, teilte Saarstahl in Völklingen mit. Damit konnte demnach die Transaktion offiziell vollzogen werden.

Nun beginne die nachhaltige Integration von FNsteel in die Saarstahl-Gruppe. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Das Unternehmen mit Sitz in Alblasserdam habe sich vor allem auf die Herstellung von hochwertigen Kaltstauchstählen für Kunden aus der Automobil- und Bauindustrie spezialisiert, hatte Saarstahl zuvor mitgeteilt.

Mit der Übernahme stärke die Gruppe ihre Marktposition im Bereich Kaltstauchstahl, in dem sie über viel Know-how in der Herstellung und Weiterverarbeitung dieser Spezialstähle verfüge.

Ende 2023 hat die EU-Kommission der Förderung des gemeinsamen Dekarbonisierungsprojektes "Power4Steel" von Dillinger, Saarstahl und der gemeinsamen Tochter Rogesa Roheisen- und Rohstoffgesellschaft Saar mbH in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Bund und Land zugestimmt./rtt/DP/jha