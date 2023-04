Shell-Aktie: Shell könnte wohl Geld für abgeschriebenes russisches Öl- und Gasprojekt erhalten

Wie die Times of London unter Berufung auf die russische Tageszeitung Kommersant berichtet, könnte die Shell plc eine Zahlung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar für seine Beteiligung an dem verstaatlichten Sachalin-2-Flüssiggasprojekt erhalten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Erdgasproduzenten Novatek grünes Licht gegeben hat, den entsprechenden Betrag zu überweisen. Novatek hatte laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Montag ein Übernahmeangebot für Shells Sakhalin-2-Anteil vorgelegt. Moskau hatte vergangenes Jahr die Kontrolle über das internationale Konsortium hinter dem Projekt übernommen.

LONDON (Dow Jones)

