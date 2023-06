Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce fällt am Nachmittag tief

Aktien in diesem Artikel Salesforce 198,90 EUR

Die Salesforce-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 210,27 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 206,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,00 USD. Bisher wurden via New York 751.376 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,01 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 219,00 USD.

Am 01.03.2023 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 8.384,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.326,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Salesforce am 23.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2024 7,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

