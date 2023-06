Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel Salesforce 194,80 EUR

Das Papier von Salesforce befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 6,0 Prozent auf 197,50 EUR ab. Im Tief verlor die Salesforce-Aktie bis auf 196,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.172 Salesforce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 210,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 119,28 EUR. Mit Abgaben von 39,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 218,44 USD.

Salesforce ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 0,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.384,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.326,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,22 USD je Aktie.

