Sanofi will US-Pharmafirma Blueprint für gut neun Millarden Dollar übernehmen

PARIS (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Sanofi will mit dem Zukauf des US-Pharmaunternehmens Blueprint Medicines (Blueprint) (Blueprint Medicines) für 9,1 Milliarden US-Dollar (80,2 Mrd Euro) sein Geschäft gegen seltene immunologischen Krankheiten stärken. Sanofi werde 129 US-Dollar pro Aktie in bar zahlen, teilte der französische Pharmakonzern am Montag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 27 Prozent auf den Schlusskurs von Blueprint am Freitag.

Die Blueprint-Aktionäre können zusätzlich weitere Zahlungen (sogenannte Milestone-Zahlungen) erhalten, wenn ein bestimmter Medikamenten-Kandidat (BLU-808) gewisse Entwicklungsstufen erreicht. Dann würde die Bewertung auf bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar ansteigen. Die Übernahme soll im dritten Quartal abgeschlossen werden und keinen bedeutenden Einfluss auf die Finanzprognose von Sanofi für 2025 haben. Sanofi wird an der Börse derzeit mit rund 107 Milliarden Euro bewertet./mne/stk/men