SAP-Aktie im Fokus: So wurde SAP zum erfolgreichsten Software-Export Deutschlands

Die SAP SE ist einer der wenigen deutschen Konzerne, welcher auf internationaler Ebene mit den Technologieriesen unserer Zeit Schritt halten kann. Sie gilt als drittgrösster Softwarehersteller der Welt, als eines der wertvollsten Unternehmen des DAX und als eine der wichtigsten Marken Europas. Die Anfänge des Giganten liegen Jahrzehnte zurück und gehen auf fünf ehemalige IBM-Mitarbeiter zurück.