SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Montagmittag

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 96,54 EUR ab. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 95,36 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,10 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 694.626 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 129,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 25,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,38 EUR je SAP SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2022. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 7.077,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.350,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,75 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

