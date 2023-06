SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel SAP 123,30 EUR

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 123,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 123,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.042 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,58 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 35,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,25 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.04.2023 vor. Das EPS lag bei 1,27 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.441,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 18.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,21 EUR im Jahr 2023 aus.

