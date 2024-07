SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 188,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 188,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 189,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.111 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.06.2024 markierte das Papier bei 190,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 37,05 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,17 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,80 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus