SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Blick auf SAP SE-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 146,66 EUR.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 146,66 EUR an der Tafel. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 147,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,28 EUR nach. Bei 145,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 838.944 SAP SE-Aktien.

Bei 147,36 EUR erreichte der Titel am 04.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2022 bei 96,12 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 34,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7.744,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.841,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel mit Gewinnen