SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 235,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 235,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 236,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 210.141 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 243,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,22 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2024 bei 134,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 229,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 22.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

