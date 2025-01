SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 240,95 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 240,95 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 241,30 EUR. Bei 239,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.284 SAP SE-Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2024 auf bis zu 136,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 229,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. EUR – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

