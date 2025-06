SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittwochvormittag ins Minus

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 265,05 EUR abwärts.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 265,05 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 264,80 EUR. Bei 265,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.048 Stück gehandelt.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,96 Prozent hinzugewinnen. Am 12.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,84 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,41 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,78 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,15 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren

SAP-Aktie: Bitkom und SAP sehen in KI keine Gefahr für Jobs