SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 262,10 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 262,10 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 665.666 Stück.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,78 EUR an.

Am 22.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

