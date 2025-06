SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 259,75 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 259,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 259,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,85 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.870 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 8,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,78 EUR.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach -0,71 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,15 EUR je Aktie.

