SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 261,65 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 261,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 259,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 385.621 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,70 EUR ab. Mit Abgaben von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,78 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,15 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

