SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 264,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 264,70 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 264,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 230.573 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 173,84 EUR am 12.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,33 Prozent sinken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,78 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

