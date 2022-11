SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 105,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 106,10 EUR. Bei 105,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.032.002 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 32,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,64 EUR an.

SAP SE gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.841,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

