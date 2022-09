SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag in Grün

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 87,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 87,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 447.289 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 32,77 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,01 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 5,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,46 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 21.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.517,00 EUR im Vergleich zu 6.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 19.10.2023 dürfte SAP SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2022 aus.

