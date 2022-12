SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 101,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 101,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.895 SAP SE-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,30 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

