SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 243,80 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 243,80 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 244,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 240,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 349.081 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 32,81 Prozent sinken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

