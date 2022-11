SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 106,34 EUR. Bei 106,08 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.461 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 126,48 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,92 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 33,63 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,64 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

