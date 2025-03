SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

SAP SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 247,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 247,20 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 248,50 EUR. Mit einem Wert von 248,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.018 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 50,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 286,50 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

