SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 89,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 90,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 110.098 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,00 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.669,00 EUR in den Büchern standen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Am 19.10.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie angepasst

Erste Schätzungen: SAP SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com