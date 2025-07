SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag verlustreich

SAP SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 263,15 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 263,15 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 262,80 EUR. Bei 264,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 123.276 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (176,72 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 32,84 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,11 EUR.

Am 22.04.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 10,69 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: SAP SE-Aktie mit Buy

Oracle-Aktie mit Gewinnen: Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud