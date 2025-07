SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gefragt

Kurs der SAP SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 264,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von SAP SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 264,55 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 265,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.497 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,20 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 10,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 10 Jahren verdient

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: SAP SE-Aktie mit Buy

Oracle-Aktie mit Gewinnen: Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud