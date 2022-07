SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 22.07.2022 12:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 90,36 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 90,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 88,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 904.949 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,78 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,15 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 21.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.517,00 EUR gegenüber 6.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte SAP SE am 25.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 19.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

