SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 217,35 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 217,35 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,20 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.702.106 SAP SE-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,69 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 122,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 43,66 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,67 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 1,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8,29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.01.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

