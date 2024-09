SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Dienstagnachmittag

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 206,15 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 206,15 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 206,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 376.498 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 208,05 EUR erreichte der Titel am 24.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,26 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

