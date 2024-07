SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 194,42 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 194,42 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 194,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 717.734 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,32 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 64,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,90 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8,29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot