SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

SAP SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 185,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 185,08 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 185,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 104.155 Stück.

Am 26.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,04 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein