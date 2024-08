SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 194,16 EUR.

Mit einem Wert von 194,16 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 194,46 EUR. Bei 192,86 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 194,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 377.665 Stück.

Bei 199,20 EUR markierte der Titel am 20.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 2,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 61,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,55 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

