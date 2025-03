SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag leichter

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 246,90 EUR abwärts.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 246,90 EUR ab. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 246,75 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.887 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 286,50 EUR angegeben.

Am 28.01.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 22.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

