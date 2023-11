SAP SE Aktie News: SAP SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 141,56 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 141,56 EUR. Bei 141,56 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 140,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.161 SAP SE-Aktien.

Am 23.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,54 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,69 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,12 EUR am 30.12.2022. Mit einem Kursverlust von 32,10 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.744,00 EUR, gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. SAP SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

