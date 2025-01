SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 265,85 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 265,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 266,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.366 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,60 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,02 Prozent verringert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2025 gerechnet. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,29 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

