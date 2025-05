SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 266,95 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 266,95 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 267,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.360 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 288,11 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,16 EUR fest.

