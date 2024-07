SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 196,70 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 196,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 196,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.130 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,14 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 120,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Mit Abgaben von 38,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,90 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

