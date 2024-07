SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 192,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 192,58 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 191,72 EUR. Bei 193,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 479.985 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 197,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,04 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,67 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 204,90 EUR.

Am 22.07.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX aktuell: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich