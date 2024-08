SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 197,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 197,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 197,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.558 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 199,20 EUR erreichte der Titel am 20.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 39,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.07.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8,29 Mrd. EUR gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 EUR je Aktie.

