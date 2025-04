US-Zölle: Linke für Digitalsteuer als Gegenmaßnahme

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke schließt sich Forderungen nach einer EU-Digitalsteuer für US-Tech-Konzerne als Gegenmaßnahme zur Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump an. Es bringe nichts, mit weiteren Zollverschärfungen in einen Handelskrieg einzusteigen, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin. Darunter würden nicht Milliardäre, sondern die arbeitenden Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks leiden.

Wer­bung Wer­bung

Sie sprach sich dafür aus, gezielt Konzerne wie Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) (Facebook) oder Alphabet (Alphabet A (ex Google)) (Google (Alphabet C (ex Google))) ins Visier zu nehmen, "deren Besitzer sich Trump unterworfen haben oder seine Politik auch ganz offen unterstützen". Schwerdtner forderte die Einführung einer EU-Digitalsteuer von mindestens fünf Prozent. Ihrer Rechnung zufolge könnte die EU damit mehr als 37 Milliarden Euro pro Jahr einnehmen und damit den Bau von Schulen, Krankenhäusern oder bezahlbarem Wohnraum fördern./jr/DP/men