Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 457,96 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,70 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,28 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 510,00 USD an.

Am 30.04.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent auf 70,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2025 13,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

