SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 145,72 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 145,72 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 145,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 145,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.513 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,01 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 96,12 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 51,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,83 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.841,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,20 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

