SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Freitagvormittag zu

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 268,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 268,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 269,35 EUR. Bei 268,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 65.594 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 269,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,84 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,29 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

