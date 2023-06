Sartorius Aktie News: Sartorius am Dienstagvormittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Sartorius 252,00 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 246,50 EUR. Die Sartorius-Aktie gab in der Spitze bis auf 245,50 EUR nach. Bei 246,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Sartorius-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.581 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 417,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius-Aktie somit 40,89 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius ließ sich am 20.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,45 Prozent auf 903,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius einen Gewinn von 7,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

