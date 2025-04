Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 214,60 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 214,60 EUR zu. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 216,50 EUR zu. Bei 215,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 2.131 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,20 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 7,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,827 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 273,00 EUR aus.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 906,80 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 849,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 16.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

